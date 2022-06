Mẹo hay giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon vào ban đêm để bé khỏe, mẹ vui

Mẹo dân gian này mang tính chất tâm linh hơn là khoa học bởi nhiều người cho rằng dao là vật dụng bằng kim loại, có tính hút âm khí. Do vậy, người ta thường dùng dao cùn đặt ở đầu giường để bảo vệ dương khí cho trẻ, xua đuổi tà khí đến quấy nhiễu giúp trẻ ngủ ngon và ít giật mình, quấy khóc hơn.

Ngoài ra, nhiều người còn lo sợ tình trạng trộm cắp nên bỏ dao ở đầu giường để phòng hờ khi cần thiết. Con dao lúc này còn là một vũ khí giúp trấn an giúp cho người mẹ cảm thấy an tâm, an toàn hơn để đi vào giấc ngủ.

3. Đặt vỏ cam, chanh, quýt trong phòng ngủ

Cách làm này được không ít gia đình áp dụng bởi nó còn có tính khoa học khá thuyết phục. Theo đó, mẹ có thể đặt vỏ cam, chanh, quýt trong phòng ngủ, ở đầu giường hoặc góc phòng ngủ của bé. Tinh dầu từ các loại vỏ này có công dụng điều hòa lưu thông máu, thư thái tinh thần và con người sẽ dễ đi sâu vào giấc ngủ.

4. Treo tỏi ở đầu giường

Theo quan niệm dân gian, nếu treo một chùm tỏi ta ở đầu giường, hoặc trên cửa sổ hay trước cửa phòng của bé cũng giúp tránh được việc bé bị vong trêu. Bởi ma quỷ rất sợ tỏi, nên việc treo tỏi sẽ giúp xua đuổi tà ma để bé ngủ ngon giấc hơn và không bị quấy rầy.

Tuy nhiên, xét về khía cạnh khoa học, sử dụng tỏi treo trong phòng ngủ lại có tác dụng khác chính là tăng cường hệ miễn dịch, lưu thông khí huyết cho trẻ nhỏ và làm sạch không khí. Trẻ sơ sinh sức đề kháng còn yếu nên sử dụng tỏi đơn giản, tự nhiên lại khá hiệu quả.

5. Dùng cành dâu tằm