Dùng khăn giấy để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh là một mẹo nhỏ nhưng đem lại hiệu quả lớn trong việc giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon. Việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách giúp đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và độ an toàn của đồ ăn, ngăn ngừa lãng phí. Có thể bạn chưa biết rằng khăn giấy giúp cải thiện đáng kể việc bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, giữ cho thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Mẹo dùng khăn giấy để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh Bằng cách áp dụng các mẹo dùng khăn giấy để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh được giới thiệu dưới đây, bạn có thể bảo vệ tốt hơn sức khỏe gia đình cũng như duy trì chất lượng thực phẩm ở mức cao nhất có thể. Giữ rau củ tươi lâu hơn Rau củ để trong tủ lạnh rất dễ bị úng nước, nhanh hỏng do độ ẩm cao. Khăn giấy có khả năng thấm hút độ ẩm rất tốt, giúp rau củ giữ được độ tươi ngon.

Với khả năng thấm hút tốt, mẹo dùng khăn giấy để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh có hiệu quả bất ngờ. (Ảnh: Inforum) Đầu tiên, bạn rửa sạch rau củ và để ráo nước, sau đó lót một lớp khăn giấy dưới đáy hộp đựng hoặc bọc một lớp mỏng quanh rau củ trước khi cất vào tủ lạnh. Giấy sẽ hút bớt hơi ẩm từ rau củ, giúp chúng khô ráo và có thể để lâu mà không bị hư thối, đặc biệt phù hợp với các loại rau xanh như xà lách, cải bó xôi, rau thơm… Bảo quản đồ ăn thừa Đồ ăn đã qua chế biến thường có thời hạn bảo quản ngắn, dễ bị ôi thiu và tạo mùi hôi cho tủ lạnh. Việc dùng khăn giấy để bảo quản thức ăn trong tủ lạnh sẽ giúp duy trì độ tươi ngon cho các loại thức ăn thừa lâu hơn. Bạn lấy vài tờ giấy ăn sạch, để lên trên bề mặt của các món ăn thừa rồi bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Giấy sẽ hấp thụ độ ẩm và dầu mỡ dư thừa từ món ăn, giúp chúng khô ráo và ngon hơn khi sử dụng lại. Cách này không chỉ giúp bảo quản thức ăn được lâu hơn mà còn giữ được hương vị ban đầu. Bảo quản phô mai luôn khô ráo Phô mai để trong tủ lạnh dễ bị chảy nước và nấm mốc nếu không được bảo quản kỹ lưỡng. Khăn giấy là trợ thủ đắc lực để giữ cho phô mai khô ráo. Chỉ cần bọc miếng phô mai trong một lớp giấy ăn trước khi cho vào hộp đựng. Giấy sẽ hút đi phần ẩm dư thừa, tránh hiện tượng phô mai bị chảy nước, giữ độ tươi và ngăn chặn nấm mốc, kéo dài thời gian sử dụng của phô mai. Giữ thịt cá tươi ngon Thịt và cá để trong tủ lạnh dễ bị chảy nước, tạo ra mùi khó chịu nếu không được bảo quản cẩn thận. Khăn giấy sẽ giúp hấp thụ phần nước thừa, giảm mùi hôi.

Giấy vệ sinh giúp hấp thu phần nước thừa, giữ cho miếng cá khô ráo, đảm bảo độ tươi ngon. (Ảnh: Space T) Cách làm rất đơn giản, bạn đặt một vài tờ khăn giấy dưới miếng thịt hoặc cá rồi cho vào hộp đựng, đậy kín và cho vào ngăn đông tủ lạnh. Giấy sẽ hấp thụ phần nước thừa và giữ cho miếng thịt, cá khô ráo hơn. Điều này giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, đảm bảo thịt và cá giữ được độ tươi ngon. Hút ẩm trong ngăn đựng trái cây Trái cây để trong tủ lạnh có thể bị giảm độ tươi ngon do độ ẩm cao, dễ dẫn đến hư hỏng và mất đi hương vị tự nhiên. Bạn chỉ cần đặt ít tờ khăn giấy dưới đáy ngăn đựng trái cây. Giấy sẽ hút ẩm và giữ cho ngăn đựng luôn khô ráo, giảm thiểu nguy cơ trái cây bị hỏng. Ngăn ngừa mùi hôi trong tủ lạnh Đặt một xấp khăn giấy hoặc cuộn giấy vệ sinh ở góc tủ lạnh, trong ngăn đựng thực phẩm có mùi nặng như phô mai, hành, tỏi. Giấy sẽ hấp thụ phần lớn mùi hôi từ các thực phẩm này, giúp giữ cho không gian tủ lạnh luôn thoáng sạch và dễ chịu. Lưu ý khi dùng khăn giấy để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh - Không nên tái sử dụng: Khăn giấy chỉ nên dùng một lần để tránh vi khuẩn và bụi bẩn. Hãy thay giấy mới thường xuyên để đảm bảo hiệu quả bảo quản. - Chọn loại giấy chất lượng: Sử dụng loại khăn giấy không có hóa chất, an toàn cho thực phẩm để tránh gây hại sức khỏe. Hãy lưu ý rằng các mẹo dùng khăn giấy để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh chỉ là biện pháp hỗ trợ, bạn vẫn nên tuân thủ các quy tắc vệ sinh thực phẩm và thay giấy thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất. Theo VTC News