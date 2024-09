Chọn các chuyến bay vào sáng sớm hoặc tối muộn nếu có thể là một trong những mẹo đi máy bay trong kỳ nghỉ mà các tiếp viên hàng không tiết lộ. Các tiếp viên hàng không giàu kinh nghiệm tiết lộ về mẹo đi máy bay trong kỳ nghỉ, giúp bạn có một hành trình bay suôn sẻ, thoải mái và tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn. Chọn bay sớm hoặc muộn để tránh đông đúc Các chuyến bay vào giờ cao điểm, đặc biệt là giữa trưa hoặc chiều tối, thường rất đông đúc và có nguy cơ trễ hẹn cao hơn. Nếu có thể, hãy lựa chọn các chuyến bay vào sáng sớm hoặc tối muộn. Các tiếp viên hàng không cho biết, những chuyến bay này thường ít hành khách, không gian thoáng đãng hơn và thường đúng giờ hơn. Do đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thư giãn và nghỉ ngơi vì không phải đối mặt với quá nhiều người cùng lúc. Đặt vé trước và chọn chỗ ngồi hợp lý

Đặt vé sớm là mẹo đi máy bay trong kỳ nghỉ do tiếp viên hàng không tiết lộ. (Ảnh: The Travel) Việc đặt vé trước và chọn chỗ ngồi phù hợp có thể giúp bạn giảm bớt nhiều căng thẳng trong suốt hành trình. Các tiếp viên hàng không khuyên bạn nên ưu tiên chọn chỗ ngồi ở hàng gần cửa thoát hiểm nếu muốn có thêm không gian để duỗi chân. Tuy nhiên, những hàng ghế này thường không thể ngả lưng. Nếu bạn muốn nghỉ ngơi, hãy chọn những ghế ở giữa hoặc gần đuôi máy bay, nơi ít người đi lại. Đặc biệt, vào các dịp lễ hoặc kỳ nghỉ, vé máy bay thường hết rất nhanh. Việc đặt sớm còn có thể giúp bạn có được giá vé rẻ hơn. Mang theo vỏ chai nước để tiết kiệm Một mẹo nhỏ mà nhiều hành khách thường bỏ qua đó là mang theo một chai nước không. Các sân bay thường không cho phép mang nước qua khu vực kiểm tra an ninh, nhưng sau khi qua cổng, bạn có thể dễ dàng đổ đầy chai nước của mình tại các trạm cung cấp nước miễn phí. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ cho cơ thể luôn được cung cấp đủ nước trong suốt chuyến bay. Sắp xếp hành lý gọn gàng

Sắp xếp hành lý gọn gàng, chọn những vật dụng thực sự cần thiết và mang theo một túi nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển là một mẹo đi máy bay trong kỳ nghỉ. (Ảnh: AARP) Hành lý cồng kềnh không chỉ khiến bạn mất thêm phí hành lý mà còn làm bạn cảm thấy khó chịu khi di chuyển trong sân bay và trên máy bay. Một trong những mẹo đi máy bay trong kỳ nghỉ do tiếp viên hàng không tiết lộ là sắp xếp hành lý gọn gàng, chọn những vật dụng thực sự cần thiết và mang theo một túi nhỏ gọn để dễ dàng di chuyển. Đặc biệt, hãy cố gắng sắp xếp hành lý xách tay của bạn sao cho có thể dễ dàng cất vào khoang hành lý trên cao hoặc dưới ghế trước mặt. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian khi lên và xuống máy bay, cũng như giảm thiểu rủi ro khi cất giữ hành lý. Chuẩn bị các vật dụng cần thiết trên tay Một trong những tình huống gây khó chịu khi bay là bạn phải lục tung hành lý để tìm các vật dụng cần thiết. Để tránh tình trạng này, hãy chuẩn bị sẵn những vật dụng như tai nghe, sách, kẹo cao su hoặc khẩu trang ngay trong túi nhỏ hoặc túi xách tay để có thể dễ dàng lấy ra khi cần. Việc này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn tránh gây phiền hà những hành khách ngồi cạnh. Sử dụng tai nghe và gối cổ để có giấc ngủ ngon

Tai nghe và gối cổ giúp bạn có giấc ngủ ngon trên máy bay. (Ảnh: The US Sun) Nếu bạn muốn có một giấc ngủ ngon trên máy bay, đừng quên mang theo tai nghe chống ồn và một chiếc gối cổ thoải mái. Tiếp viên hàng không chia sẻ rằng, việc giảm thiểu tiếng ồn từ động cơ máy bay hay tiếng trò chuyện xung quanh sẽ giúp bạn dễ dàng ngủ hơn. Ngoài ra, gối cổ sẽ giúp giữ cho cột sống và cổ của bạn ở tư thế thoải mái, giảm thiểu đau mỏi sau khi thức dậy. Một mẹo khác để có giấc ngủ ngon là chọn những chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi bạn có thể tựa đầu vào vách máy bay và không bị quấy rầy khi những hành khách khác đi lại. Hạn chế sử dụng khay bàn

Khay bàn trên máy bay là một trong những vị trí bẩn nhất mà hành khách thường tiếp xúc. Dù máy bay được vệ sinh sau mỗi chuyến, khay bàn này có thể không được làm sạch kỹ lưỡng. Chính vì vậy, nếu không thực sự cần sử dụng, bạn nên tránh để tay hoặc các vật dụng cá nhân như điện thoại, ví tiền lên đó. Nếu bạn cần khay bàn, hãy dùng khăn ướt kháng khuẩn để lau sạch trước khi sử dụng. Đặt chân và cơ thể ở tư thế thoải mái Việc ngồi lâu trên máy bay có thể gây mỏi cơ, đặc biệt là ở chân và lưng. các tiếp viên hàng không khuyên bạn nên duỗi chân thường xuyên và thay đổi tư thế ngồi để tránh bị mỏi. Nếu có thể, hãy đứng dậy và di chuyển một chút để tăng cường tuần hoàn máu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các chuyến bay dài, vì việc ngồi quá lâu có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Nắm rõ quy định an toàn Một trong những lời khuyên quan trọng nhất từ tiếp viên hàng không là luôn tuân thủ các quy định an toàn trên máy bay. Trước khi cất cánh, hãy lắng nghe hướng dẫn an toàn và kiểm tra vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. Điều này sẽ giúp bạn có phản ứng nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, tiếp viên hàng không cũng khuyến cáo hành khách không nên cố gắng lấy hành lý trong trường hợp sơ tán khẩn cấp, vì việc này có thể làm chậm quá trình và gây nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh. Theo VTC news