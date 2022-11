Mẹo chữa nôn trớ sữa cho trẻ sơ sinh

Nôn trớ là tình trạng rất thường gặp ở trẻ sơ sinh khi ăn no hoặc vặn mình. Việc này có thể khiến bé yêu mệt mỏi, quấy khóc. Còn mẹ thì lo lắng và cũng vất vả khi phải dọn bãi "chiến trường" của con.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị nôn trớ?

Trớ là hiện tượng bé trào một ít sữa ra miệng sau mỗi cữ bú hay trước cữ bú tiếp theo, không có sự co thắt cơ bụng. Trong khi đó, nôn ói là hiện tượng phun mạnh sữa ra miệng, có sự tham gia của cơ bụng. Hầu hết trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ thường xuyên bị trớ. Còn ọc sữa có thể là do thức ăn trong dạ dày trào lên cổ họng hoặc cũng có thể do bé nuốt không khí khi bú. Khi không khí đó trở lại dưới dạng ợ hơi, một số chất lỏng có thể đi cùng với nó. Số lượng chất nôn có thể sẽ nhiều hơn so với khi trẻ ọc sữa.

Lý do làm trẻ hay bị trớ, ọc là do dạ dày của bé còn nhỏ và nằm ngang hơn so với người lớn, thức ăn lại ở dạng lỏng và cơ thắt giữa dạ dày và thực quản còn yếu. Nếu bé vẫn bú tốt, tăng cân tốt, không quấy khóc thì đây chỉ là tình trạng trào ngược dạ dày thực quản sinh lý thoáng qua, sau 4-6 tháng tuổi, tình trạng nôn trớ này sẽ tự cải thiện. Còn khi bé ọc sữa quá thường xuyên, quá nhiều gây ra tình trạng ho khò khè kéo dài, viêm phổi tái đi tái lại, ói có máu, chậm tăng cân, rối loạn giấc ngủ. Lúc này bé không còn là tình trạng trào ngược dạ dày thực quản sinh lý nữa mà là trào ngược dạ dày thực quản bệnh lý, mẹ cần đưa con đi khám.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác gây ra tình trạng nôn trớ, ọc sữa đó là mẹ cho ăn quá nhiều, sữa có pha chất lạ (ví dụ như thuốc), con quấy khóc, say xe, bé bị chấn động do ngã hay lý do khác, con đến giai đoạn vặn mình, hẹp môn vị...