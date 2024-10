Mẹo chăm sóc cửa sổ trời tránh dột nước

Cửa sổ trời là trang bị thu hút khách hàng, tuy nhiên nếu không kiểm tra và bảo dưỡng đúng cách sẽ gây nhiều phiền toái, nhất là dột nước, nước chảy vào nội thất… Nguyên nhân cửa sổ trời bị dột nước Nguyên nhân chính gây dột cửa sổ trời là do yếu tố thời tiết và cách sử dụng, chăm sóc của chủ phương tiện. Theo thiết kế, bất kỳ cửa sổ trời nào đều có cấu tạo tương tự nhau, gồm: kính, ron, rãnh thoát nước. Vì vậy, trong quá trình sử dụng xe, lá cây hoặc bụi bẩn dễ lấp đầy rãnh thoát nước. Nguyên nhân chính gây dột cửa sổ trời là do yếu tố thời tiết và cách sử dụng, chăm sóc của chủ phương tiện. (Ảnh minh họa) Do đường thoát nước được bố trí dọc theo thân xe nên khi bị tắc, nước sẽ chảy ngược vào bên trong gây tình trạng thấm dột, ẩm mốc khoang nội thất. Bên cạnh bụi bẩn và lá cây, do khí hậu nước ta nóng ẩm quanh năm nên dễ làm các chi tiết nhựa hoặc ron cao su bị hư hỏng, nứt gãy, tạo nên kẽ hở, hốc nước ứ đọng thấm vào xe. Cách bảo dưỡng cửa sổ trời - Để bảo dưỡng và vệ sinh cửa sổ trời, chủ phương tiện cần chuẩn bị khăn vải mềm để làm sạch các bụi bẩn và nhặt rác, lá cây khu vực khung cửa sổ trời, tránh tắc nghẽn. Chủ xe cũng nên dùng thêm cây cọ mềm hoặc chổi bằng cước để làm sạch rãnh thoát nước. Nếu có điều kiện, nên tự trang bị hệ thống xịt khí nén để thổi sạch ron và đường ống. Trong quá trình vệ sinh, chủ xe cần quan sát xem đường ron đệm có bị nứt vỡ hay không, nếu có thì nên thay thế sớm. - Sau khi vệ sinh xong, cần dùng dung dịch chuyên dụng để bôi trơn các bộ phận cơ cáp của cửa sổ trời, gồm: bản lề, thanh trượt, bộ khoá. Việc chăm sóc cơ cáp sẽ tránh tình trạng kẹt cáp trượt, gặp khó khăn khi đóng hoặc mở cửa sổ trời. - Chủ phương tiện cũng nên kiểm tra bề mặt kính của cửa sổ trời xem có hiện tượng rạn, nứt hay không. Nếu như có các vết nứt nhỏ, cần khắc phục bằng cách hàn kính. Trong trường hợp vết rạn nứt kéo dài hoặc vỡ thì nên thay mới ngay để hạn chế nước từ các khe nứt chảy vào nội thất xe. - Chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra khả năng chống nước của cửa sổ trời bằng cách đóng kín và xịt nước lên trên để kiểm tra xem có hiện tượng rò nước hay không. Tiếp đó, kiểm tra việc đóng, mở cửa sổ trời có trơn tru hay không. Các nút điều khiển có chính xác hoặc hiện tượng lạ nào không. Nếu phát hiện hư hỏng thì cần phải sửa chữa, thay thế ngay Chủ phương tiện cũng nên lưu ý mỗi lần bảo dưỡng xe định kỳ ở hãng nên đề nghị kỹ thuật viên vệ sinh, bảo dưỡng cửa sổ trời. Việc bảo dưỡng và kiểm tra cửa sổ trời định kỳ, đúng cách sẽ tránh sự cố liên quan đến dột nước, rò nước, thấm nước vào xe, từ đó đảm bảo tuổi thọ của cửa sổ trời cũng như các thiết bị điện tử trong xe được tốt nhất. Theo VTC News