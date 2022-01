Mẹo bật máy tính từ xa bằng smartphone Android

Trên thẻ Power Management, bạn sẽ thấy các hộp kiểm gồm Allow this device to wake the computer và Only allow a magic packet to wake the computer.

Hãy đánh dấu chọn vào cả ba hộp kiểm tại đây và thử đánh thức máy tính bằng ứng dụng Wake on Lan. Nếu vẫn chưa được, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Tắt Fast Startup

Mở Control Panel, chọn Power Options, rồi chọn Change what the power button do. Ở trên cùng, hãy chọn Change settings that are currently unavailable, sau đó cuộn xuống dưới và bỏ chọn Turn on fast startup (recommended). Cuối cùng bấm nút Save changes.

Hoàn tất, bạn bấm nút Wake trên ứng dụng Wake On Lan và máy tính sẽ được đánh thức ngay tức thời.