Mẹo bảo quản rau xanh và trái cây tươi ngon mùa Covid-19

Chọn rau xanh và hoa quả như thế nào?

Lựa chọn cơ sở bán rau xanh và hoa quả an toàn. Tuy nhiên, đôi khi do vận chuyển hoặc do tình hình dịch bệnh Covid-19, các cơ sở cung cấp ấy chưa làm đúng chức năng. Tốt hơn hết là phải tự mình quyết định và lựa chọn.