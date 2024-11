Mèo báo lần đầu được phát hiện ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Bẫy ảnh ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) đã phát hiện nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm có trong sách đỏ. Đặc biệt, trong đó ghi nhận loài mèo báo. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt, cho biết qua việc đặt bẫy ảnh tại các trạm quản lý và bảo vệ rừng Thông Thụ 1, Thông Thụ 2, Đồng Văn 2 và Na Chạng (huyện Quế Phong, Nghệ An), nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm đã được ghi nhận. Những loài này có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN. Các loài được ghi nhận bao gồm mang thường, lợn rừng, nhím đuôi ngắn, khỉ mốc, khỉ vàng, sơn dương, cầy giông sọc và đặc biệt là mèo báo (prionailurus bengalensis) lần đầu tiên được phát hiện. Cá thể mèo báo được bẫy ảnh ghi nhận lần đầu tiên ở Khu BTTN Pù Hoạt (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt). Mèo báo trưởng thành có trọng lượng 3-5kg, thân dài 450-550mm và đuôi dài 250-290mm. Ông Sinh cho biết, phương pháp khảo sát bằng bẫy ảnh không gây hại cho động vật và được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về đa dạng sinh học tại Việt Nam. Phương pháp này đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện các loài quý hiếm, khó phát hiện bằng quan sát trực tiếp. Bẫy ảnh có thể tự động ghi lại hình ảnh của tất cả các loài động vật có trọng lượng lớn hơn 500g di chuyển trước cảm biến; giúp tích lũy lượng lớn dữ liệu ở các khu vực xa xôi, địa hình hiểm trở. Cá thể mang ghi nhận được ở Khu BTTN Pù Hoạt qua bẫy ảnh (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt). Ông Sinh nhấn mạnh rằng phương pháp này cung cấp thông tin về sự phân bố, tập tính và tương quan giữa loài với các yếu tố con người và tự nhiên. Kết quả khảo sát bẫy ảnh đã cung cấp dữ liệu quan trọng về phân bố thời gian và không gian của các loài động vật trong khu bảo tồn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khu BTTN Pù Hoạt, cho biết từ năm 2013, khu bảo tồn đã phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học thực hiện thành công 13 đề tài nghiên cứu khoa học về động, thực vật rừng. Trong tương lai, khu bảo tồn sẽ tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu nhằm bảo tồn các loài quý hiếm và đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng cao. Khu BTTN Pù Hoạt đã ghi nhận hơn 2.420 loài và dưới loài thuộc 885 chi, 208 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó, 130 loài có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, với 112 loài có trong Sách đỏ Việt Nam, 25 loài trong Nghị định 32 của Chính phủ và 15 loài trong Sách đỏ IUCN. Sơn dương được phát hiện khi bẫy ảnh (Ảnh: Khu BTTN Pù Hoạt). Khu BTTN Pù Hoạt nằm gần 3 khu vườn quốc gia và khu bảo tồn quan trọng phía Bắc dãy Trường Sơn, giáp với Lào gồm Vườn quốc gia Pù Mát, Khu BTTN Pù Huống (Nghệ An) và Khu BTTN Xuân Liên (Thanh Hóa). Đây là một trong ba vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007, với diện tích hơn 85.000ha, trải dài qua 88 tiểu khu ở 9 xã thuộc huyện Quế Phong. Khu BTTN Pù Hoạt được đánh giá cao về tính đa dạng sinh học, với sự hiện diện của nhiều loài động thực vật quý hiếm và nguy cấp.