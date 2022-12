Meghan Trainor - chủ nhân ca khúc trở thành trào lưu

Bài hát đầu tiên do Trainor sáng tác mang tên Heart and Soul. Năm 2014 là thời điểm nữ ca sĩ bùng nổ với ca khúc All About That Bass. Ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng tại 58 quốc gia trên thế giới và trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại.

Về mặt chuyên môn, All About That Bass pha trộn nhiều thể loại như bubblegum pop, doo-wop và r&b. Bài hát được xem như một "bản tuyên ngôn về nữ quyền" khi viết về những cô gái tự ti về ngoại hình. Đó cũng là câu chuyện của Trainor khi cô nghĩ rằng bản thân không thể trở thành ngôi sao âm nhạc khi nặng cân hơn so với người khác.