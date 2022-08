Medvedev khởi đầu suôn sẻ, Murray gây bất ngờ tại US Open

Medvedev bảo vệ ngôi vô địch tại US Open cũng để bảo vệ ngôi vị số một thế giới. Vị trí số một thế giới có thể rơi vào tay một trong năm người sau US Open, gồm Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz và Casper Ruud. Tất cả các tay vợt này muốn giành ngôi số một ATP, ngoại trừ Nadal, đều phải giành ngôi vô địch US Open.

Cũng trong loạt trận thi đấu đầu tiên tại US Open, các tay vợt trong top 10 như hạt giống số 5 Casper Ruud hay hạt giống số 6 Felix Auger-Aliassime đều đã giành vé đi tiếp.

Ruud đánh bại Kyle Edmund 6-3, 7-5, 6-2 trong 2 giờ 22 phút. Hạt giống số 5 sẽ đối mặt với Tim van Rijthoven ở vòng thứ hai sau khi tay vợt người Hà Lan cứu được bảy match-point để thắng tay vợt tới từ vòng loại Zhang Zhizhen 3-6, 6-7(4), 7-6(9), 6- 1, 6-4.