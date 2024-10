Mẹ vợ vừa qua đời, con rể đưa ra lời đề nghị khiến vợ bầu quyết định ly hôn ngay

Cố gắng gượng để cùng bố và em gái lo hậu sự cho mẹ xong, tôi như người mất hồn. Vậy mà, trong lúc tôi đang đau khổ nhất, chồng lại đề nghị chuyện không ngờ. Tôi là con cả trong gia đình có hai chị em gái. Bố mẹ tôi kinh doanh gỗ nên cũng thuộc diện có điều kiện trong vùng. Ngày tôi và em đang học cấp 2, tôi thấy mẹ mang bầu em thứ ba. Khi ấy, bố tôi mừng lắm. Nhưng được vài tháng, mẹ tôi không may bị trượt chân ngã cầu thang nên em bé không giữ được. Từ đó, bố mẹ không còn nhắc đến chuyện sinh tiếp, tập trung nuôi hai chị em tôi khôn lớn, trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng làm nhiều công việc khác nhau ở Hà Nội nhưng mãi vẫn không tìm được công việc yêu thích. Bám trụ ở Thủ đô gần 2 năm, tôi quyết định về quê, cùng bố mẹ phát triển việc kinh doanh của gia đình theo mong muốn của bố tôi. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi được mai mối với chồng hiện tại. Anh hơn tôi 4 tuổi, là người xã bên, mới đi xuất khẩu lao động về và tự mở xưởng may rồi thuê nhân công địa phương đến làm.

Vợ cay đắng nhận ra mình lấy nhầm chồng. Ảnh minh họa Vì anh đáp ứng được các tiêu chí kén rể của bố mẹ tôi (gần nhà, có kinh tế, có chí phấn đấu) nên ông bà liên tục thúc giục tôi làm quen để tiến tới hôn nhân. Thú thực, thời điểm ấy, tôi cũng bị rung động trước sự tán tỉnh mãnh liệt của anh. Vậy là sau khoảng nửa năm hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Khi chính thức về chung một nhà, chồng vẫn tỏ ra quan tâm chiều chuộng tôi như hồi đang yêu. Bên cạnh đó anh hay hỏi về tình hình công việc của tôi ở bên nhà bố mẹ đẻ. Ban đầu, tôi nghĩ chồng muốn biết rõ hơn về công việc của vợ, thế nhưng, sau nhiều lần, tôi nhận ra, điều chồng tôi thực sự quan tâm là tài sản của công ty và tôi được hưởng bao nhiêu phần trăm trong đó. Nhiều lần anh nói thiếu vốn nhập hàng nên ngỏ ý nhờ tôi vay tiền bố mẹ đẻ. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên vì lúc yêu, anh luôn vẽ ra trước mặt tôi rằng anh có khoản tiền tích lũy lớn, sắp tới sẽ mở rộng quy mô sản xuất. Nhưng khi theo dõi công việc của xưởng một thời gian, tôi tá hỏa phát hiện, xưởng may hoạt động không tốt như anh vẫn nói, ngược lại, còn đang nợ rất nhiều tiền hàng. Thậm chí, số tiền anh vay ngân hàng để mở xưởng vẫn chưa trả được. Biết chuyện, tôi sốc, cảm giác bị lừa dối khiến tôi ấm ức đến mức ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện gần nhà. Khi tỉnh dậy, định dừng lại để suy xét mọi việc, tôi lại được thông báo có thai. Đứa con đến khiến tôi vô cùng khó nghĩ. Cuối cùng, vì thương đứa con trong bụng và vì chồng liên tục nhận lỗi, hứa sẽ tu chí làm ăn, tôi đành cho anh một cơ hội. Tôi đứng ra vay tiền bố mẹ đẻ để giúp anh giải quyết các khoản nợ, cùng anh vực dậy xưởng để công việc được tốt hơn. Cứ nghĩ sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, ai ngờ, khi tôi mang bầu tháng thứ 5, tôi suy sụp khi phát hiện, trước đây khi còn ở Nhật, chồng tôi đã từng chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Không những thế, khi đã cưới tôi, anh vẫn còn nhắn tin qua lại với cô ta. Bị vợ phát hiện, chồng tôi lại thề thốt không bao giờ liên lạc với người cũ, tuyệt đối không khiến vợ phải buồn thêm. Một lòng một dạ với vợ con, tập trung kiếm tiền để đứa con chào đời có cuộc sống đủ đầy. Khi chuyện với chồng còn chưa nguôi, tôi lại chịu cú sốc lớn khi mẹ đẻ đột ngột qua đời do bị tai nạn giao thông. Khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Cố gắng gượng để cùng bố và em gái lo hậu sự cho mẹ xong, tôi như người mất hồn, cứ ôm bụng bầu, tôi lại nhớ mẹ. Vậy mà, trong lúc tôi đang đau khổ nhất, chồng lại liên tục gợi ý tôi nhắc bố chuyện làm thừa kế sớm vì… không biết chuyện gì có thể xảy ra, tai nạn có thể đến bất ngờ bất cứ lúc nào. Anh ta nói, đó là trường hợp xấu nhất. Còn trường hợp nữa là bố tôi có thể sẽ đi bước nữa và biết đâu sẽ đẻ được đứa con trai. Đến lúc ấy mọi ưu tiên đương nhiên sẽ dành cho con trai. Vì thế, chồng nhắc tôi phải đòi quyền lợi sớm, phải đi trước một bước trước khi mọi chuyện xảy ra. Nghe chồng nói xong, tôi cay đắng nhận ra, mình đã lấy nhầm chồng. Và lần này, không còn do dự gì thêm nữa, tôi quyết định ly hôn ngay. Đây có phải là quyết định sáng suốt nhất của tôi lúc này? Theo GĐXH