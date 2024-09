Mẹ và anh trai lên tiếng về phát ngôn bỏ học của Negav trước 20.000 khán giả

Mẹ, anh trai ruột của Negav lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi của rapper tại concert 1 của "Anh trai say hi", mong khán giả sẽ thông cảm và tha thứ cho anh. Trước gần 20.000 khán giả tại đêm concert 1 của Anh trai say hi, vì quá hào hứng sau tiết mục Tình đầu quá chén, Negav nhắn gửi tới mẹ: "Mẹ ơi, mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?". Phát ngôn của rapper gây tranh cãi, bị cho là cổ xúy việc nghỉ học, có thể ảnh hưởng xấu tới khán giả trẻ. Ít giờ sau đó, Negav xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận gây hiểu lầm khi chia sẻ về việc đi học - bỏ học. Anh khẳng định không cổ xúy bỏ học mà chỉ muốn gửi gắm tâm sự thật lòng đến mẹ. "Trước truyền thông, báo chí, các talkshow, tôi vẫn khẳng định mình không phải tấm gương bỏ học để mọi người noi theo", rapper chia sẻ.

Rapper Negav. Sáng 29/9, mẹ và anh trai ruột của Negav lên tiếng trên mạng xã hội về vụ việc, mong khán giả thông cảm và tha thứ cho rapper. Mẹ Negav cho rằng vì quá vui nên con trai đã lỡ lời, gây hiểu lầm và bức xúc. Đây sẽ là bài học để Negav rút kinh nghiệm ở tuổi 23. "Ba mẹ luôn ở phía sau ủng hộ và theo dõi từng hành trình của con. Hôm nay, ba mẹ có mặt để xem trực tiếp concert Anh trai say hi cùng với 20 nghìn khán giả đã thương mến và ủng hộ các 'anh trai' và Negav. Mẹ biết con rất vui vì sự có mặt của mẹ, vì mẹ đã chiều ý con và hôm nay con đã thành công. Tuy nhiên, vì quá vui mà con đã lỡ lời không đúng, làm cho khán giả hiểu lầm và bức xúc. Cầu mong tất cả quý vị khán giả có mặt tại concert, truyền thông và báo chí sẽ thông cảm, tha thứ cho An vì lời nói sơ suất này. Đây cũng là một bài học để An rút kinh nghiệm và nhớ đời ở tuổi 23", mẹ Negav chia sẻ. Anh trai ruột của Negav cho biết em trai thành công nhờ tình thương và sự ủng hộ của khán giả. Trong khoảnh khắc trên sân khấu, vì quá vui mừng, Negav đã lỡ lời. Đây sẽ là bài học quý giá để rapper rút kinh nghiệm.

Negav tại "Anh trai say hi". Làn sóng phẫn nộ dành cho Negav vẫn không dừng lại. Các chỉ trích càng thêm mạnh mẽ khi những bài đăng và bình luận dung tục, phản cảm trong quá khứ của rapper được "đào" lại. Nhiều khán giả thất vọng vì Negav đủ trưởng thành để nhận thức về phát ngôn, vào showbiz nhưng vẫn liên tục vạ miệng rồi xin lỗi. Một số khác bênh vực rapper, cho rằng anh xuất thân từ giới underground nên những hành vi trong quá khứ có phần "bụi bặm" hơn. Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh tập viết rap từ khi học cấp 2. Năm 2018, Negav có cơ hội làm việc với nhiều rapper nổi tiếng như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo, Táo... Năm 2022, anh gia nhập nhóm Gerdnang cùng với Hieuthuhai, Hurrykng, Manbo... và dần được nhiều người biết đến, yêu thích. Theo VietNamNet