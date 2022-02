Mẹ tử vong trong tư thế treo cổ, con gái 7 tháng tuổi chết trong máy giặt

Sáng 6/2, lãnh đạo UBND phường Tân Tạo cho biết, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong ở căn nhà trọ trong hẻm Lê Đình Cẩn. Nạn nhân là chị C. cùng con gái 7 tháng tuổi.