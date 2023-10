Mẹ tử vong, con bị thương khi va chạm với xe đầu kéo không biển số

Khi đến ngã ba giao với đường Lê Văn Tách, phường An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương) tài xế cho xe rẽ phải ra cầu vượt Sóng Thần nên xảy ra va chạm với xe máy do bà N.T.H. (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) điều khiển cùng chiều. Trên xe của bà H. có chở con gái N.T.T.T. (29 tuổi).

Vụ va chạm khiến xe máy bị kéo đi một đoạn. Bà N.T.H. tử vong tại chỗ, chị T. may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra tại điểm giáp ranh giữa Bình Dương và TPHCM vào đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ảnh hưởng. Công an TP Dĩ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera gần khu vực vụ tai nạn.