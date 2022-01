Mẹ tlinh nhắc đến Trấn Thành, lên tiếng về ồn ào con gái

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tlinh phản ứng thế nào khi bị Trấn thành hỏi khó độc thân hay hát độc thân

Trước những tranh cãi hướng về phía mình, mới đây trên trang cá nhân, tlinh đã chính thức lên tiếng xin lỗi Trấn Thành cũng như trần tình về sự cố vừa qua.

Theo đó, cô cho biết cảm xúc khi đứng trên sân khấu giao lưu đang rất rối bời cũng như có nhiều áp lực trong đời sống cá nhân thế nên khi nghe câu hỏi nói trên của Trấn Thành, cô đã nhớ đến những kỉ niệm không vui.

Điều này dẫn đến việc lựa chọn từ ngữ cẩu thả. tlinh cho biết cô luôn ngưỡng mộ Trấn Thành với vai trò một người nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm và giàu tình cảm.

Nữ rapper nhấn mạnh cô không hề cố ý nói lời khó nghe để trả lời Trấn Thành như trên và khẳng định nam MC đã không hề làm gì sai khi đặt câu hỏi về việc cô có độc thân hay không sau màn trình diễn Gái Độc Thân.