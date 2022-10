Mẹ ruột đến xem Hoài Linh biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện

NSƯT Hoài Linh có 1 tiểu phẩm hài diễn cùng với Hứa Minh Đạt

Sau phần trình diễn của Hoài Linh, bà lên sân khấu tặng hoa cho con trai. Nhận hoa từ tay mẹ, Hoài Linh nói vui: "Mẹ Linh đã nhiều năm không bao giờ đi xem con mình diễn hết, ngoại trừ chương trình của thằng Út (Dương Triệu Vũ - pv). Mẹ thương thằng Út hơn thằng Tư này".