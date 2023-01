'Mẹ Rơm' Hồng Loan: 'Tôi và tiền đạo Tiến Linh vẫn liên lạc chứ không xích mích'

- Thành công hôm nay của bạn đến từ năng lực hay may mắn?

Tôi nghĩ là cả 2! Nếu có may mắn mà không có năng lực thì cũng không mang lại kết quả gì. Tôi rất tâm đắc câu nói: “Làm việc hăng say vận may sẽ tới”. Tôi làm việc với 100% năng suất và giờ đây tôi xứng đáng nhận những gì mình có.

- Về chuyện đời tư, có tin đồn bạn và Tiến Linh xảy ra xích mích?

(Cười) Tôi và Linh vẫn liên lạc chứ không xích mích như mọi người xôn xao. Trước giờ cả hai vẫn là bạn, gặp gỡ và hỏi han nhau. Chuyện chỉ có vậy thôi!

Hiện tại, tôi không muốn chia sẻ sâu về chuyện đời tư. Tôi muốn khán giả nhớ đến qua các vai diễn chứ không phải bất kỳ lý do nào khác.

- Hồng Loan từng chia sẻ mình không cần người đẹp trai, giàu có. Đến hiện tại, bạn vẫn kiên định với quan điểm chọn bạn trai chứ?

Với tôi, chuyện tình cảm quan trọng nhất là mình có hạnh phúc, bình yên và an toàn bên người mình yêu hay không?... Nếu thêm cả yếu tố đẹp trai và giàu có thì quá tuyệt vời!

Tôi đang là trụ cột của gia đình. Công việc diễn viên và kinh doanh đều mang lại thu nhập nên hoàn toàn tự chủ về kinh tế và độc lập tài chính.

- Tết năm nay, Hồng Loan có chạy show?

Những năm trước thì có, còn năm nay là không. Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình. Hy vọng Tết năm nay tôi sẽ có một chuyến du lịch với gia đình.