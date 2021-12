Mẹ nữ sinh quỳ gối trong shop quần áo: "Tôi rất buồn và thương con gái"

Your browser does not support the audio element.

Mấy ngày qua, kể từ khi biết tin vụ việc con gái là nữ sinh V.T.T.M. lấy trộm đồ, bị chủ shop thời trang hành hung, quay clip làm nhục, bà L.T.B. buồn bã, mất ăn mất ngủ vì lo cho sức khỏe và tinh thần của con gái.

Bà B. cho biết, sự việc của con gái khiến cuộc sống của mấy mẹ con bị đảo lộn. Bà cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì lo lắng cho con. Mặc dù con gái đang điều trị ở bệnh viện nhưng ở nhà còn 3 con nhỏ nên bà phải vất vả chạy đi chạy lại lo cho các con. Theo bà B, mấy ngày qua, biết câu chuyện của con gái nên có nhiều bà con hàng xóm và các ngành chức năng đã đến gia đình động viên, thăm hỏi.

"Hôm qua, M. có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, hoảng loạn tâm lý nên tôi đã đưa con vào bệnh viện để theo dõi, điều trị. Gia đình tôi không có đất ruộng, phải mượn ruộng để làm. Tôi cũng làm đủ các công việc từ mò cua, bắt ốc đến phụ hồ để lo cho các con. Nhiều lúc khó khăn quá phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.

Con bị như thế, làm mẹ, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi cũng biết hành động của con là sai. Sự việc đã xảy ra nhiều ngày nhưng con gái không nói. Đến hôm vừa rồi cháu mới nói ra, thì tôi đã cố gắng vay mượn được ít tiền, lên thành phố đưa cho họ, có khất là sẽ đưa đủ. Nhưng vì gia đình khó khăn, tôi chưa kịp lo đủ nốt thì họ đã đăng clip hành hung con tôi lên mạng", bà B. tâm sự.