Mẹ nữ sinh mất tích: Mong con gái đừng suy nghĩ dại dột!

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), khi nhận được thông tin về sự việc, đơn vị đã đến gia đình nữ sinh để nắm thông tin. Đồng thời, Công an thị trấn Xuân An đang phối hợp với các đơn vị lân cận trích xuất camera để tìm kiếm nữ sinh này.

"Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị trích xuất camera để tìm nữ sinh này tuy nhiên đến nay chưa có thông tin gì", lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An cho biết.

Trước đó như Báo Dân trí đã thông tin, ngày 15/3, sau khi đi học về và dùng cơm tối với gia đình, em A. bỗng nhiên mất tích. Phía gia đình, người thân đã tìm kiếm, gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có kết quả. Đến 20h53 cùng ngày, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của em A. gửi về.

Dòng tin nhắn mang nội dung: "Mẹ ơi đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".