Mẹ "nhí" đi làm hộ khẩu cho con, bố lập tức bị bắt

Ngày 18/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết - đơn vị vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giữ Mã Văn Thiện (27 tuổi, ngụ xã Ea Wy, huyện Ea H'leo) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".