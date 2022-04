''Mẹ nhà người ta'' làm bữa sáng cho con như khách sạn 5 sao, hội chị em ngả mũ thán phục ''Nhìn mà thương con mình quá''

1 giờ trước Tin pháp luật

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh.