Mẹ nghi phạm đốt xác cô gái 17 tuổi kể phút can ngăn con bất thành

Your browser does not support the audio element.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải (33 tuổi, trú tại huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi Giết người, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Người đàn ông 33 tuổi này là nghi phạm trong vụ án giết người, đốt xác rồi đem giấu thi thể nạn nhân xuống giếng nước gần nhà ở thôn Quảng Long (xã Kim long) gây chấn động. Nạn nhân là thiếu nữ Đ.T.K.O. (17 tuổi).

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Sáng 9/12, ông Ánh, người sống kế hiện trường chính vụ án kể rằng, nhà Hải và gia đình nạn nhân O. sát vách nhau. Trong một năm qua, hai bên xảy ra tranh chấp đất đai nên phát sinh nhiều mâu thuẫn.

"Hai gia đình có xảy ra tranh chấp đất giữa hai căn nhà, từng nhiều lần lời qua tiếng lại. Thời gian gần đây, tuy gia đình nạn nhân đã bán mảnh đất cho người khác và người mua đất đã đạt được thương lượng với nhà của Hải nhưng mâu thuẫn giữa những người này vẫn chưa dừng lại", ông Ánh nói.

Sau khi gây án, Hải đã mang thi thể chị O. tới giấu ở một giếng hoang cách hiện trường vụ việc khoảng 200 m. (Ảnh: Hải Long).

Theo người này, giữa tháng 10 vừa qua, Hải bị kết án tù và đang trong giai đoạn chờ chấp hành án, cũng do liên quan tới vụ tấn công người nhà của nạn nhân. Đến hôm vừa rồi, hai gia đình lại tiếp tục kéo tới nhà nhau cãi vã rồi xảy ra thảm kịch.