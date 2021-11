Mê mệt với tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc trên phim trường 'Trường Nguyệt Vô Tẫn'

Được biết, hôm nay, ngày 2 tháng 11, La Vân Hi đã bắt đầu đi làm trở lại cùng đoàn phim Trường Nguyệt Vô Tẫn sau nửa tháng nghỉ dưỡng kể từ lần nhập viện vì bị chấn thương vùng mặt diễn ra vào tháng 10 trước đó. Không những trạng thái được bình ổn, cân bằng trở lại mà anh chàng còn hào phóng chiêu đãi nhân viên đoàn phim uống trà sữa.

Trở lại với Trường Nguyệt Vô Tẫn, phim là câu chuyện kể về Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế, nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn.