Mê Linh "hồi sinh" 6 dự án đô thị nghìn tỷ sau 10 năm đắp chiếu

Theo thông tin từ UBND huyện Mê Linh, Hà Nội, với sự vào cuộc quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện cùng các Sở, ngành Thành phố Hà Nội đã chủ động họp bàn, tháo gỡ khó khăn cùng các chủ đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Mê Linh. Dự kiến trong năm quý đầu năm 2022, Mê Linh sẽ "hồi sinh" 6 dự án cơ bản hoàn thành các thủ tục để thực hiện khởi công, thu ngân sách lớn cho địa phương.

Quyết liệt tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội đã có kết quả báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.

Theo đó, huyện Mê Linh hiện có tổng số 60 dự án (trong đó có 44 dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở, 12 dự án sản xuất kinh doanh và 04 dự án khác). Trong 60 dự án trên địa bàn huyện phần lớn các dự án đã hết tiến độ thực hiện dự án được các cấp thẩm quyền phê duyệt tại giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt, chấp thuận dự án trước đây.