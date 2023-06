Mẹ liệt sĩ trong vụ tấn công ở Đắk Lắk: 'Con ơi, sao con đi mãi không về'

Chị Trần Thị Sen, vợ anh Trung, bị suy thận độ 4, hàng tháng phải xuống TPHCM đề điều trị. Trong khi đó, hai con của liệt sĩ Trung mới học lớp 9 và lớp 11. Ở nhà anh còn mẹ già năm nay gần 70 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của chồng khiến chị Trần Thị Sen (40 tuổi, nhân viên Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk) không thể tin.

Chị Trần Thị Sen, vợ của liệt sĩ Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chị Sen tâm sự, hai vợ chồng chị gặp nhau khi công tác tại Trường Văn hóa 3. Sau đó, anh Trung được điều động về đơn vị mới nên thường xuyên vắng nhà.

"Căn nhà này, hai vợ chồng chạy vạy mãi mới làm nổi. Hôm ấy, anh gọi điện thoại nói đang có nhiệm vụ trực đêm, hẹn mai về. Anh ấy hẹn vậy mà đi mãi mãi", chị Sen nghẹn giọng.

Gia đình liệt sĩ Trần Quốc Thắng nhận Bằng Tổ quốc ghi công (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong cơn mưa nặng hạt chiều 13/6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Trần Quốc Thắng (SN 1989) - cán bộ Công an xã Ea Tiêu.