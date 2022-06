Mẹ la mắng thế nào con gái 4 tuổi cũng không chịu chào người lớn, chỉ nhờ làm những điều này mà cô bé thay đổi hoàn toàn

Từ 2 đến 6 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu cảnh giác với người lạ, đây là phản xạ bình thường để tự bảo vệ mình của mỗi người. Thông qua điều này, trẻ sẽ dần học cách phân biệt và tin tưởng người khác.

Người lớn thường thích những đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ nên khi thấy những đứa trẻ nhút nhát như vậy sẽ nhận xét một cách tiêu cực: ''Đứa trẻ này không biết nói à?'', ''Thằng bé này hư quá''. Những câu nói tiêu cực này sẽ khiến trẻ cảm thấy buồn, để lại cái bóng tâm lý đối với những trẻ nhạy cảm.

Người lớn có thể thoải mái chào hỏi người lạ họ vô tình gặp, nhưng điều đó không nghiễm nhiên có nghĩa là trẻ em cũng vậy. Kể cả con biết rằng đó là những người tốt mà bố mẹ quý mến, thì từ góc độ non nớt của một em bé, con có thể chưa cảm thấy đủ an toàn để giao tiếp. Thế nào thì mới đủ an toàn? Điều đó phụ thuộc vào tình huống và tính khí của từng em bé. Chúng ta nên nhìn nhận và tôn trọng thay vì phủ nhận cảm giác của con.

Vì chưa hiểu ý nghĩa của lời chào



Với người lớn, lời chào là một phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp. Nhưng với một em bé mới sống vài năm ở trên đời và còn đang học hỏi rất nhiều về kỹ năng xã hội thì chưa hẳn. Hiểu biết về lễ nghĩa phải được bồi đắp từ từ, và nếu ở thời điểm nào đó, trẻ chưa thực hiện được thì bố mẹ cũng đừng quá lo lắng.



Ảnh minh hoạ.

Bố mẹ nên làm gì khi con không chịu chào hỏi



Theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chào hay không chào hỏi mọi người, đó là điều bình thường. Các nhà tâm lý cho rằng những đứa trẻ biết chủ động nói lời chào hỏi sẽ dễ gây thiện cảm với mọi người hơn và sẽ dễ thích nghi với xã hội sớm hơn. Cũng nhờ thế, khả năng thành công sẽ đến sớm hơn với những trẻ em này.

Tuy nhiên, một số trẻ có tính cách nhút nhát, ngại ngùng khi đối diện với người lạ nên thường tỏ ra né tránh, không chào hỏi dù được nhắc nhở. Với những bé như vậy, cha mẹ không nên trách mắng con hay tỏ ra thất vọng, bởi cha mẹ càng phản ứng tiêu cực, con sẽ càng tự ti. Đừng vội vàng gán cho con cái mác không lễ phép trong tình huống này!

Không được gán mác cho trẻ

Đừng tự ý gán mác "bất lịch sự" cho con và đừng nói với con rằng "không chào hỏi là thô lỗ", "mọi người sẽ không thích con nếu con không chào", "mẹ sẽ không cho con kẹo nếu con không biết chào khi gặp người lớn"…

Đôi khi cha mẹ thấy, việc gán mác con không có gì là sai, không ảnh hưởng gì tới tâm lý của trẻ. Nhưng những lời đe dọa hay gán mác nói trên lại khiến trẻ càng trở nên chống đối và nếu có phải làm theo ý bố mẹ, chúng cũng chỉ làm một cách miễn cưỡng.