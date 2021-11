Mẹ kế đến đón con chồng tan học, đứa trẻ nức nở nói một câu nghe xót xa, làm cha mẹ đừng tổn thương con như vậy!

Trẻ em có cha mẹ ly hôn thường thiếu cảm giác an toàn



Đối với trẻ em, mối quan hệ hài hòa, ổn định và tình yêu của bố mẹ dành cho trẻ là nguồn cảm giác an toàn lớn nhất. Khi bố mẹ ly hôn và khi bố hoặc mẹ đi thêm bước nữa, cảm giác an toàn, tin tưởng trong lòng trẻ sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

Phải đối diện với một người bố hoặc một người mẹ xa lạ, bị ép buộc phải xem họ là bố mẹ ruột thịt, tự nhiên đứa trẻ sẽ tràn ngập cảm giác bất an, sợ hãi và càng không có được cảm giác an toàn.

Nếu trẻ không được sự quan tâm từ phụ huynh, xây dựng lại cho trẻ niềm tin, củng cố sự yêu thương, trẻ sẽ rất dễ gặp trở ngại tâm lý, dẫn đến những cảm xúc tiêu cực hoặc các hành động phản kháng cực đoan.

Giảm tổn thương cho trẻ khi bố mẹ ly hôn