"Mẹ kế" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Con trở thành bao cát để trút giận?

Vụ việc bé gái T.T.V.A. (8 tuổi, TPHCM) bị "mẹ kế" đánh đập, bạo hành đến chết khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với V.N.Q.Tr. (26 tuổi, vợ sắp cưới của bố bé gái, trú tỉnh Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Tr. khai nhận nhiều lần dùng roi mây đặt mua trên mạng để đánh đập bé V.A. khiến cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím mới, cũ. Thậm chí, những khi roi mây gãy, Tr. còn dùng gậy gỗ để đánh bé A…

Trước vụ việc đau lòng, ca sĩ Thái Thùy Linh, người hoạt động vì cộng đồng chia sẻ góc nhìn riêng với PV Dân trí:

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi biết tin về vụ việc phải nói quá kinh hoàng này, tôi mới đủ bình tĩnh để chia sẻ. Cảm giác rất đau xót và tuyệt vọng. Vì tôi biết, dù có bao nhiêu người lên tiếng thì cũng không còn có thể cứu được bé hay có bất kỳ tác động nào nữa.

Thú thực để chửi rủa, kết tội thì cả xã hội đang làm rồi. Lâu lắm, lại có câu chuyện gây phẫn nộ dâng cao trong dư luận như thế này. Một số bạn bè của tôi, một số phụ nữ bình thường rất cẩn trọng lời ăn tiếng nói, đầy tình thương yêu, sống hiền hòa thì đến hôm nay đã phải buông ra những lời không muốn nói. Họ không thể nhịn được. Tôi nghĩ nhiều bà mẹ sẽ giống mình, khi đọc thông tin và nhìn hình ảnh về bé gái, hình dung về quá trình mà em phải chịu đựng thì giống như bị cứa gan ruột, cảm giác đau đớn, uất ức đến nghẹt thở. Một bé gái không có khả năng tự vệ đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng trong một thời gian dài.

Người thân làm lễ tưởng niệm cháu A. vào tối 27/12 (Ảnh: A.X.).

Qua vụ việc này, tôi thấy có những vấn đề nổi cộm sau: