Mẹ hỏi vay 50 triệu nhưng các anh tôi đều né tránh, một tuần sau tôi nhận được tin nhắn bất ngờ

Một buổi chiều cách đây 2 tuần, khi đang trèo lên cây để lấy quả bóng bay cho cháu nội thì bố tôi không may bị trượt ngã xuống đất. Mặc dù bị gãy chân do xương khớp tuổi già, song may mắn là bố không có vết thương nào khác nữa.

Bố nằm viện cũng lâu nên đàn cháu nghịch như tiểu quỷ được trả về cho phụ huynh hết. Còn 2 tháng nữa mới hết hè, tự dưng bố tôi cứ ôm cái chân bó bột cười tủm tỉm. Mẹ tôi “phiên dịch” hộ rằng hành động ấy thể hiện niềm vui của ông khi được nghỉ ngơi, không bị lũ trẻ quấy rầy ầm ĩ nữa.

Trong lúc tôi bận rộn chở mẹ ra vào viện, mang cơm và chăm sóc bố thì 2 anh trai chỉ đến thăm bố đúng một lần. Chính mắt tôi còn trông thấy anh cả mua qua loa mấy gói bánh kẹo rẻ tiền ở tạp hóa cổng bệnh viện đem biếu bố. Lúc các anh ra về, tôi lấy cớ bố lớn tuổi ăn đồ ngọt không tốt rồi bỏ hết mấy thứ đó đi.

Thực lòng tôi rất thương bố mẹ vì hơn 60 tuổi rồi chẳng thể trông cậy vào con. Dốc hết mọi thứ để nuôi 2 con trai ăn học thành tài, lấy vợ xong còn được bố mẹ xây cho nhà cao cửa rộng. Nhưng tôi cảm giác như 2 anh coi việc chăm sóc của bố mẹ là nghĩa vụ, và họ cứ liên tục đòi hỏi chứ không báo đáp lại bố mẹ điều gì tương xứng.