Mẹ hoa hậu Mai Phương: 'Tôi không lo lắng khi con bị đồn yêu đại gia'

"Em luôn tự giác, độc lập, ngoan ngoãn, chưa từng khiến gia đình phải lo lắng điều gì. Tôi là người chăm sóc, nuôi nấng con từ nhỏ. Tôi lưu lại hết những thành tích học tập của Mai Phương để khi con tốt nghiệp Trung học phổ thông, tôi gửi lại để con vững vàng vào đời. Ngày trước, Phương có mong muốn đi du học nhưng lúc đó tôi chưa đủ điều kiện cho con đi. Phương cũng là cô bé kín đáo nên ít khi chia sẻ những áp lực mà con gặp phải. Em luôn âm thầm chuẩn bị làm mọi thứ. Hôm nay, được vào chung kết em mới mời tôi đến xem. Gia đình tôi luôn theo dõi, động viên con cố gắng", bà Mai tâm sự.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đến từ Đồng Nai. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-62-90 cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Học vấn của cô được đánh giá cao. Thời phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Hôm 21/4, cô đạt 8.0 IELTS. Cô hiện làm việc trong ngành truyền hình và là MC nhiều chương trình, sự kiện. Hoa hậu có nhiều tài lẻ như chơi piano, guitar, ca hát. Trước chung kết, cô vào top 5 nhiều phần thi phụ như: Người đẹp Thời trang, Người đẹp Du lịch, Ấn tượng vòng gặp mặt, top 9 Người đẹp Thể thao. Hôm 11/8, cô thắng giải Queen Talk - Thử thách tiếng Anh.

Chiến thắng của Mai Phương trong chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam trùng với dự đoán của nhiều khán giả. Cô thể hiện thuyết phục ở hai câu trả lời ứng xử. Trong phần thi của top 5, khi hoa hậu Trần Tiểu Vy hỏi: "Nếu được lựa chọn giữa việc cung cấp 1.000 bữa ăn mỗi ngày và tạo ra 1.000 việc làm, bạn sẽ chọn điều gì?", cô trả lời: "Trong mùa dịch, tôi từng làm tình nguyện viên ở một bếp ăn, mỗi ngày tạo ra 3.000, 5.000 suất ăn. Hai việc này đều rất cấp thiết. Tại sao chúng ta phải chọn một trong hai khi mình hoàn toàn có thể làm song song cả hai việc. Chúng ta có thể tạo ra 1.000 công việc, để 1.000 công việc có thể tạo ra hàng triệu bữa ăn cho các trẻ em trên thế giới. Và không ai sẽ bị bỏ lại".

Ở ứng xử của top 2, cô nhận câu hỏi từ Miss World 2021 Karolina Bielawska: "Trong bối cảnh thế giới hội nhập sâu và rộng, nhiều quốc gia đứng trước nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc của mình. Bạn suy nghĩ về vấn đề này thế nào?". Câu trả lời bằng tiếng Anh của cô được nhận xét trôi chảy: "Trong sự phát triển đa dạng của thế giới, tôi đã thấy sự hội nhập vô cùng tuyệt vời. Khi một đại diện của Miss World đến Việt Nam, chúng tôi đã nhận được câu chào bằng tiếng Việt ấm áp của ông. Tôi không chỉ nói đến câu chuyện của lời chào, mà còn là câu chuyện ngôn ngữ, khi bất cứ người nước ngoài nào đến Việt Nam cũng sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Không chỉ câu chuyện của ngày Tết, bánh chưng, những giá trị văn hóa Việt Nam được mang đến thế giới, mà còn là tà áo dài. Tôi gọi đó là những giá trị bản sắc, tượng trưng và đặc sắc nhất. Những người trẻ cần vô cùng tự hào, mang những giá trị ấy đi bất cứ nơi đâu".

Theo Ngôi Sao