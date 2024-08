Mẹ gửi đồ lên thành phố cho 2 con gái, anh rể trách "nải chuối của em vợ to hơn"

Anh ấy lôi hẳn 2 nải chuối ra và đặt dưới đất để so bì. Tôi liền xua tay bảo thôi anh cầm cả 2 nải đi vì nhà em không ai thích ăn chuối. Ai dè anh rể lại sẵng giọng với tôi, nói em vợ khinh thường anh vì nải chuối. Trời ơi tôi có muốn đôi co với anh ấy đâu, chỉ là việc so sánh nải chuối to nhỏ nó nhảm nhí quá nên tôi mới nhường cho anh luôn mà.

Chị tôi thấy tình hình không ổn liền ném 2 nải về 2 thùng như cũ, xua tay bảo vợ chồng tôi về trước cho yên thân. Vậy mà anh rể vẫn không kiềm chế được tật xấu của mình, anh gọi điện hẳn cho mẹ tôi để trách rằng tại sao mẹ lại cho em vợ chuối to thế. Rồi chuyện bé xé ra to, chị tôi bực lên cãi nhau với anh ấy, anh rể liền nói một câu khiến chị tôi sốc vô cùng: “Giờ mới chỉ là nải chuối, sau đến lúc chia đất mẹ cho em gái phần to hơn thì vợ chồng mình thiệt à?”.

Hoá ra anh rể tôi là người ích kỷ như vậy. Lòng tham khiến người ta suy nghĩ thật kỳ dị. Trên đời này có cái gì giống nhau tuyệt đối đâu, chỉ vì nải chuối mọc khác nhau có tí mà anh rể châm ngòi tranh cãi khiến bây giờ vợ chồng tôi không thể nói chuyện bình thường với gia đình chị gái được nữa.

Chị tôi vừa khó xử vừa thất vọng, chán đến nỗi nhắn tin hỏi tôi rằng chị có nên bỏ chồng để “sắm” cho tôi một ông anh rể khác tính xởi lởi hơn không? Tôi chả biết khuyên chị ra sao nữa. Đúng là dở khóc dở cười!



Theo Phụ nữ Việt Nam