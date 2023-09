Mẹ đưa con gái đi khám vì nghĩ có vấn đề tâm lý, "toa thuốc" chuyên gia kê khiến mẹ hối hận

Bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam (VIETSE) và 2 cá nhân vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam do chiếm đoạt tài liệu nội bộ, thuộc danh mục tài liệu mật.