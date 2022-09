Mẹ đơn thân Thúy Nga khóc nghẹn khi con gái hát 'gia đình'

Trưa 28/9, Thúy Nga đăng đàn chia sẻ về con gái Nguyệt Cát. Theo lời danh hài, cô xúc động khi nghe ái nữ biểu diễn bài Ba Ngọn Nến Lung Linh.

Dù từ nhỏ Nguyệt Cát đã không có được cảnh gia đình trọn vẹn, nhưng cô bé lại thể hiện bài hát rất tình cảm. Nghe con hát, Thúy Nga đã rơi lệ vì quá thương con.