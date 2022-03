Mẹ đơn thân nâng mũi tử vong: Hiện trường xáo trộn, bác sĩ bí ẩn

Liên quan đến vụ chị Phạm Thị Diễm Hiếu (22 tuổi, quê ở Long An) tử vong sau khi đi phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 18/3, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



"Chắc chắn sẽ khởi tố, người gây ra sự việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nhấn mạnh.



Trước đó, khoảng 19h25 ngày 16/1/2022, anh P.T.Đ (SN 1979, quê quán TP Tân An, tỉnh Long An) đến Công an phường Tương Mai trình báo sự việc: khoảng 18h ngày 14/1-/022, anh Đ. nhận được tin báo con gái là P.T.D.H (SN 2000, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.



Sự việc diễn ra tại cơ sở thẩm mỹ là nhà riêng của anh Hoàng Minh Phong. Tuy nhiên, anh Phong không trực tiếp thực hiện thủ thuật nâng mũi mà cho bạn là anh Nguyễn Sỹ Giang mượn cơ sở.