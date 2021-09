Mẹ đơn thân có ý định tái hôn, gia đình người yêu là trai tân vui vẻ chấp nhận nhưng người thân lại đồng loạt phản đối

Đứng trước băn khoăn này của chủ top, rất nhiều cư dân mạng đã động viên cô nên làm theo con tim mình mách bảo hơn là “đẽo cày giữa đường” và đắn đo theo ý kiến của mọi người xung quanh. Nói như nhiều bạn độc giả thì 9 người 10 ý, càng hỏi thì càng khó quyết định, hơn nữa có những điều chỉ người trong cuộc mới cảm nhận và biết được, mọi người cũng không thể quyết định thay bạn. Nếu người đàn ông đến với mình đủ tốt và đủ tin tưởng thì cũng nên cho mình cơ hội để một lần nữa được hạnh phúc trọn vẹn.

- Chuyện lấy vợ lấy chồng phải ổn thì "ok" chứ thử vận may khác gì đánh số đề. Em thấy kết rồi gia đình họ chấp nhận thì được thôi em, cũng nên cho mình 1 cơ hội.



- Biết đâu may mắn đến với chị thì sao. Chị quyết định quen thì hãy nghe theo bản thân mình thôi. Tất nhiên gia đình thương mình nên nghĩ vậy. Nhưng chả lẽ ở vậy đến già hay sao? Single mom rồi không phải lúc nào cũng cũng có thể gặp được người yêu thương mình thật lòng, lại được cả gia đình người ta ủng hộ đâu.



- Hạnh phúc là của mình. Mình thấy hạnh phúc và thấy ổn thì lấy chứ đừng nghe ai. Cái duyên cái số tới tránh không kịp. Có người yêu thương che chở, tôn trọng, hiểu mình thì lấy có sao đâu. Mỗi người một ý không ai giống ai, hạnh phúc là của mình, do minh quyết định chứ đừng hỏi mọi người.



- Hợp thì lấy, lấy thì phải đăng ký kết hôn mới tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, được pháp luật nhà nước công nhận, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ với nhau. Có vậy mọi suy nghĩ, hành động đều hướng tới một mục tiêu và có động lực vun vén gia đình hơn. Kết hôn mà tư tưởng thăm dò, sẵn sàng từ bỏ nếu không ổn thì tôi nghĩ cũng không bền đâu. Chúc bạn lựa chọn đúng!

Hay theo ý gia đình, thận trọng và tính toán hơn?



Bên cạnh đó cũng có ý kiến khuyên chủ top nên suy nghĩ thận trọng hơn, thay vì vội vàng tiến tới hôn nhân có thể cân nhắc kéo dài thời gian để kiểm chứng lại mọi chuyện, cũng như thuyết phục gia đình mình ủng hộ thì sẽ tốt hơn.

Một số bình luận lại khuyên bạn nữ nên trao đổi thẳng thắn với người yêu và cùng giải quyết, hoặc có thể kết hôn, đăng ký nhưng đừng nên có con chung vội khi chưa thực sự chắc chắn cuộc sống sau hôn nhân có thuận buồm xuôi gió hay không....