Mẹ đơn thân 4 con mướt rượt tuổi 28, khoe cặp sinh đôi xinh như thiên thần có 200.000 người theo dõi, chi 40 triệu/tháng nuôi con

Nhìn lại hành trình chăm 2 con nhỏ, Tiên Thanh thừa nhận không hề dễ dàng chút nào: “Nuôi 2 con sinh đôi thì sự vất vả cũng tăng gấp đôi. Ăn cùng lúc, khóc cùng lúc, thậm chí ốm cùng 1 lúc khiến tôi xoay vòng vòng cả ngày cả đêm. Vừa kiếm tiền, vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi nhiều lúc cảm thấy kiệt sức nhưng không dám gục ngã bởi mình ngã thì ai cho con dựa vào.

Tôi tự nuôi 2 con mà không nhận bất kì trợ cấp gì từ cha của 2 bé. Mỗi tháng trung bình chi phí riêng 2 bé tầm 40 triệu. Dù phải đối diện với không ít buồn tủi nhưng tôi coi con cái chính là động lực lớn nhất, mỗi lần muộn phiền tôi nhìn các con cười là mọi vất vả đều tan biến. Nhìn các con tôi càng có động lực làm việc và kiếm tiền”.

Những cảm nhận của Tiên Thanh hẳn cũng giống như bao bà mẹ khác, dù hiện thực khắc nghiệt cỡ nào nhưng một khi làm mẹ là phải gắng gượng vì con. Chính con cái là niềm an ủi lớn nhất những lúc buồn khổ và cũng vì con mà mẹ có thể hi sinh tất cả. Thời gian, tiền bạc, sự tự do và cả những thú vui khác, phụ nữ cũng sẵn lòng dẹp qua 1 bên để cho con những gì tốt đẹp nhất.

Phụ nữ hãy tin rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm

Cuộc sống đời thường của Tiên Thanh và các con khiến nhiều người yêu quý. Cô nàng cũng nhanh chóng nổi tiếng trong hội mẹ bỉm khi vừa làm mẹ vừa kinh doanh giỏi. Tiên Thanh chứng minh rằng phụ nữ có đủ bản lĩnh để làm mọi thứ mà không cần dựa vào bất kì ai.

Ngày làm việc, tối chăm con nhưng Tiên Thanh vẫn không bỏ bê bản thân mình. Ở tuổi 28, Tiên Thanh vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ và vẻ tự tin hiếm ai có được. Tiên Thanh chia sẻ rằng ở nhà cô cũng ‘’đầu bù tóc rối’’ như nhiều mẹ bỉm sữa khác nhưng khi ra ngoài cô luôn chăm chút cho mình thật đẹp – đây cũng xem là bí quyết thành công của Tiên Thanh: “Tôi cũng là con người, cũng yếu đuối và nhạy cảm, bên trong vẫn muốn mè nheo như 1 đứa trẻ. Thế nhưng dù mệt mỏi và ở nhà thê thảm cỡ nào thì ra đường tôi vẫn phải xinh đẹp và tự tin. Khi bạn xinh đẹp, tích cực thì may mắn sẽ mỉm cười với bạn”.