Mê đồ hiệu, thanh niên Hàn Quốc lén lút mua hàng nhái

Nhưng người mua không nhận ra các mặt hàng là giả không bị coi là vi phạm pháp luật.

Nghiên cứu kết hợp giữa Đại học Delaware (Mỹ), Đại học Leibniz (Đức) và Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc) cho thấy cảm xúc mâu thuẫn của người Hàn đối với hàng giả các thương hiệu xa xỉ.

Những người trẻ 20-30 tuổi hiện vừa là khách hàng chủ lực của thời trang cao cấp lẫn thị trường hàng giả ở xứ kim chi. "Keep up with the Joneses" và "Spine Breaker" là những cụm từ dùng để mô tả tâm lý mua sắm của nhóm khách này.

Áp lực ngang hàng trong xã hội khiến nhiều người trẻ phải mua hàng hiệu bằng mọi giá. (Ảnh: Bloomberg)

"Keep up with the Joneses" nói về việc đua đòi dù không đủ khả năng tài chính để bằng bạn bằng bè. Còn "Spine Breaker" bắt nguồn từ bài hát cùng tên của nhóm nhạc BTS, đề cập đến những ông bố bà mẹ còng lưng làm việc kiếm tiền mua áo quần, túi xách đắt tiền cho con cái.

Tài chính và áp lực ngang hàng trong xã hội là lý do khiến nhiều người trẻ tìm đến thị trường hàng giả ở Hàn Quốc. Ngược lại, văn hóa lại là yếu tố khiến những người mặc đồ nhái bị xa lánh tại xứ củ sâm.

Jaehee Jung, phó giáo sư nghiên cứu về thời trang và may mặc, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Người Mỹ mua hàng hóa xa xỉ vì chủ nghĩa hưởng thụ. Người tiêu dùng Pháp sắm đồ hiệu vì coi trọng tính độc quyền. Còn người Đức trọng đồ thật, e dè hàng giả vì chất lượng sản phẩm. Nhưng người Hàn quan tâm nhiều hơn đến nhận thức xã hội và tạo ấn tượng tốt với người khác. Mọi người lo lắng rằng bản thân bị xem thường nếu người khác biết họ mua hàng giả. Văn hóa Hàn Quốc nói chung có ý thức xã hội cao, trong khi người Đức cũng như người Mỹ chú trọng nhiều hơn đến động lực của bản thân".

