Mẹ diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' yêu cầu giám định vết máu trên thuyền

Trước đó, Trung tướng Chiraphat Phumchit - Chỉ huy của Sở cảnh sát số 1 - kết luận vết thương trên thi thể của cố diễn viên là do chân vịt của thuyền gây ra và lý do dẫn đến cái chết của nữ diễn viên là do sơ suất.

Tangmo Patcharawirapong sinh năm 1984 tại Thái Lan, được biết đến qua vai diễn trong bộ phim đình đám Chiếc lá cuốn bay. Đêm ngày 24/2, Tangmo Pataratida Patcharawirapong rơi khỏi thuyền và mất tích khi đang dạo sông Chao Phraya cùng 5 người bạn (3 nam và 2 nữ). Ngày 26/2, thi thể của nữ diễn viên nổi ở giữa sông Chao Phraya, cách hiện trường vụ tai nạn 50 m.