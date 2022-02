Mẹ đẻ xoa linh cữu sao nhí 'Gạo Nếp Gạo Tẻ', nói câu lặng người

Tới hôm nay (28/2), tang lễ nam diễn viên diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM từ lúc 8h sáng. Linh cữu Bảo Bảo được đưa đi hỏa táng lúc 9h tại Nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Trong không khí u buồn của tang lễ, mẹ đẻ Bảo Bảo nghẹn ngào xoa linh cữu và nói: "Con trai của mẹ, mẹ đưa hình của con cho mấy cô coi, nói rằng con tôi đẹp trai không mấy chị. Con ơi, con chưa bao giờ làm mẹ buồn hết. Mẹ có lỗi nhiều. Mẹ rất tự hào về con. Con đi thanh thản nhé con".