Mẹ đẻ ốm đi viện, vợ hỏi tiền thì chồng chỉ đưa 500 nghìn kèm theo lời dằn mặt: “Con gái chỉ chi thế thôi” và màn bật lại đầy gay cấn!

Mình bức xúc đến tột cùng. Anh ta nói xong, mình cũng quay sang bảo thẳng: ‘Bố mẹ nào chẳng là bố mẹ, tôi có lấy chồng đi chăng nữa cũng chẳng thể nào xóa đi được việc đó là bố mẹ tôi và tôi có nghĩa vụ chăm sóc. Không có họ thì tôi trên trời rơi xuống tự lớn lên rồi gả vào nhà anh hay sao?

Nếu anh đã lạnh lùng nói được những câu như thế thì từ giờ bố mẹ ai người nấy quan tâm. Cho dù sau này có chuyện gì thì cũng đừng hối hận. Ngay bây giờ, tôi cũng phải gọi điện cho mẹ H. (mẹ chồng) để hỏi xem những điều anh nói đúng hay là tôi đúng’.

Mình cũng không định bỏ qua luôn tiếp tục: ‘Giờ bố mẹ ốm, tôi không có lấy một đồng phụ giúp là do ai? Tôi làm ra tiền rồi tôi tự tiêu hết cho mình hay là do chi cho cái nhà này? Bây giờ hàng tháng chi đồng nào tôi ghi lại đồng đó rồi chia đều ra, hai vợ chồng nộp lương. Tôi khỏi phải hi sinh đến khi đụng vào đâu cũng bị gây khó dễ. Còn nếu khó quá thì tôi sẵn sàng đường ai nấy đi”, cô vợ phản ứng cực gắt.

Những lời quyết liệt của cô vợ nói khiến người chồng xám mặt. Anh ta mới lắp bắp xin lỗi vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Sau đó, anh ta cũng đề nghị sẽ đèo vợ lên viện để lo chuyện viện phí.

Đôi khi, phải một lần nói hết như thế để giải quyết vấn đề. Phụ nữ cứ ngại xung đột thì chỉ càng khiến mình uất ức mà thôi.

THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌ