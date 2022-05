Mẹ đẻ màn mưa giấy: '6.000 cuộn giấy chả bằng 15.000 áo mưa bị bỏ lại'

Your browser does not support the video tag.

Lần đầu tiên hoạt động thể thao được bạn bè các nước quan tâm được tổ chức, cơ hội để quảng bá Việt Trì, Phú Thọ ra ĐNA và thế giới. Vì thế, không thể dựa trên quan điểm của mỗi cá nhân để làm hình ảnh được.

Cần phải làm chuyên nghiệp để tạo ấn tượng tốt cho khán giả, vì thế đội VGS quyết định làm TIFO mưa giấy và TIFO đại kỳ 3.000m2 trên sân, tạo ra một màn cổ vũ mãn nhãn cho khán giả.

TIFO là từ tiếng Ý có nghĩa chỉ hoạt động cổ vũ trong một trận bóng đá. TIFO được các CĐV cuồng nhiệt tạo nên với những băng-rôn, poster, hình ảnh tràn ngập màu sắc sống động nhằm để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng yêu thích của mình



Lá đại kỳ rộng 3.000m2 nặng gần 500kg được bung ra trên sân

Để chuẩn bị cho màn mưa giấy gây tranh cãi tối 8/5 trên SVĐ Việt Trì, chị Hoàng Yến – đội trưởng hội cổ động viên VGS - và toàn thể hội VGS đã phải chuẩn bị từ trước rất nhiều công đoạn.

Từ việc xin phép ban tổ chức SEAGAMES cũng như ban quản lý sân, tới việc đặt mua số lượng lớn cuộn giấy vệ sinh và phương án hoạt động trên sân.

Mới đầu toàn đội đã lên ý tưởng sẽ làm TIFO mưa giấy trên tất cả các khán đài nhưng do không đủ kinh phí nên chỉ làm được ở một góc nhỏ khán đài B.

“Những ai ngồi ở nhà lên án hành động tung giấy hôm qua quả thực chưa đặt mình vào vị trí những người cổ động viên chuyên nghiệp, cổ vũ cho đội tuyển vì màu cờ sắc áo”, người đội trưởng nói.

Chị Yến cho biết: “Kinh phí dự tính là 60 triệu để mua cuộn giấy vệ sinh phát cho tất cả các CĐV tới cổ vũ ở tất cả các khán đài B,C, D trên sân. Tuy nhiên, kinh phí kêu gọi ủng hộ chỉ được 9tr500.