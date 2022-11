Mẹ của Selena Gomez sẽ không xem phim tài liệu của con gái

Theo trang People, bà Mandy Teefey - mẹ của nữ ca sĩ Selena Gomez - khẳng định sẽ không theo dõi toàn bộ bộ phim tài liệu My Mind & Me của con gái do lo sợ bị tổn thương.

Trong tập mới nhất của podcast On Purpose, cựu diễn viên 46 tuổi cho biết bà cảm thấy rất kinh khủng khi nghe Selena chia sẻ về quá trình chiến đấu với căn bệnh lupus, rối loạn lưỡng cực và áp lực từ sự nổi tiếng. Teefey không muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian đầy khó khăn ấy.