Mẹ con cùng vào tù vì giết chồng, cha

Sau một tuần nghị án kéo dài, chiều ngày 17/5, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đã tuyên án đối với Trương Thị Bình (45 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM) và con trai Bình là Huỳnh Văn Quynh (19 tuổi) cùng về tội danh giết người.



Theo truy tố, Bình và anh Huỳnh Văn Quang kết hôn năm 2001 và có 2 con chung, trong đó có bị cáo Quynh.



Đến năm 2019, do phát sinh nhiều mâu thuẫn nên hai vợ chồng Bình ly hôn, nhưng vẫn sống chung nhà.



Dù không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn thường xuyên cãi vã, đỉnh điểm là anh Quang nói sẽ bán nhà và đuổi 3 mẹ con Bình ra khỏi nhà nên Bình nảy sinh ý định giết chồng cũ.



Khoảng 20h ngày 14/8/2020, sau khi đi nhậu về, anh Quang chửi bới Bình và tiếp tục đe dọa chuyện bán nhà.

Bị cáo Trương Thị Bình và Huỳnh Văn Quynh tại tòa

Thấy vậy, Bình vào phòng nói chuyện với con trai là Huỳnh Văn Quynh: “Ba mày bán nhà bỏ mẹ con mình ra phòng trọ ở, tao làm liều giết ổng, có gì mầy phụ tao”. Nghe mẹ nói, Quynh đồng ý cùng mẹ giết chết cha.



Đến 20h30 cùng ngày, anh Quang tiếp tục kiếm Bình chửi bới, đánh đập. Tức giận, Bình quật ngã anh Quang, sau đó Quynh chạy lại giữ hai chân cha để mẹ dùng dây siết cổ anh Quang.



Chứng kiến mẹ và em trai giết cha, Huỳnh Tấn V. (con trai lớn) đã van xin nhưng Bình vẫn không dừng lại, tiếp tục siết cổ chồng cũ tới chết.



Sau đó, 2 mẹ con Bình khiêng nạn nhân để lên ghế bố trước hiên nhà. Sáng ngày 15/8/2020, Bình đi loan báo cho hàng xóm xung quanh là anh Quang chết do đột tử.



Tuy nhiên, phát hiện có dấu hiệu bất thường nên cơ quan công an đã vào cuộc. Tới ngày 16/8/2020, hai mẹ con Bình bị bắt giữ.



Trước đó, vụ án đã từng được trả hồ sơ 2 lần do nhiều tình tiết cần làm rõ và do anh Huỳnh Văn V. là con trai của bị hại và cũng là con của bị cáo Bình đã có đơn xin cứu xét gửi TAND TP.HCM và Viện KSND TP.HCM. Trong đơn, anh V. đề nghị xem xét lại tội danh cho 2 bị cáo.



Cũng trong đơn, anh V. trình bày, cha của mình là người gia trưởng, vũ phu, không có việc làm ổn định, kiếm sống bằng nghề bói toán. Mẹ của anh (là bị cáo Bình) phải làm đủ nghề để nuôi sống gia đình, toàn bộ tiền kiếm về phải nộp cho chồng. Đã vậy, bị cáo còn thường xuyên bị chồng đánh đập, bạo hành.



Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 11 năm tù, bị cáo Quynh 9 năm tù.