Mẹ chồng vừa về hưu đã ra oai với con dâu, sau khi nghe lời đáp trả đanh thép, bà cũng phải chịu thua và tuyên bố không quản nữa!

Khi chỉ còn người trong nhà, mẹ chồng trách tôi không biết bảo ban chồng để cho anh ấy phá phách hư hỏng. Tôi tức giận nói:

"Chồng con ra nông nỗi này là do cách dạy dỗ của mẹ chứ không phải con. Tại mẹ nuông chiều, tin tưởng và hãnh diện về anh quá nên mới thế này. Giá khi anh ấy say xỉn, đi xuyên đêm, tụ tập với bạn bè, mẹ đứng ra can ngăn sớm thì đâu lún sâu như ngày hôm nay".



Ảnh minh họa.

Không nói nổi con dâu, mẹ chồng tức giận chỉ thẳng mặt mà mắng láo toét, dám cãi lại bà và đuổi tôi ra khỏi nhà. Không thể nhịn nổi sự vô lý của mẹ chồng, tôi cãi lại: