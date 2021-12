'Mẹ Chồng' Thanh Hằng tái xuất, hé lộ phiên bản ma mị và có bùa ngãi

Your browser does not support the video tag.

Clip Thanh Hằng chia sẻ tại sự kiện

Đặc biệt tác giả - biên kịch Kim đồng hành cùng với Thanh Hằng còn tiết lộ ở phiên bản này nhân vật Ba Trân là "bậc thầy" bùa ngải, hứa hẹn sẽ có nhiều yếu tố ma mị hơn. Những trường đoạn cảm xúc, hay ngay cả cảnh nóng trong phim cũng được đặc tả kỹ nhằm tạo nên các nút thắt cuộc đời nhân vật.