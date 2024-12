Mẹ chồng ra tối hậu thư khi con dâu dự định về ngoại ăn Tết

Cả năm vất vả nơi nhà chồng, vậy mà dịp Tết con dâu không được về nhà ngoại dù chỉ một ngày. Tôi năm nay 30 tuổi kết hôn được 5 năm, từ lúc kết hôn đến nay tôi sống tại nhà chồng. Mới chỉ có từng đó năm thôi mà tôi cảm giác như thời gian đằng đẵng cả chục năm vì buồn tủi, ngột ngạt vì sống cùng mẹ chồng khó tính, hay soi mói con dâu. Mẹ chồng trước đây cũng sống cảnh làm dâu bị o ép, nên nảy sinh tư tưởng con dâu thời nay phải nghiêm khắc để tránh lười nhác, hư hỏng. Bà luôn cho rằng quan điểm này là luôn luôn đúng. Hàng ngày, mẹ chồng liên tục sai vặt, soi mói con dâu từ lúc sáng sớm đến đêm khuya. Năm đầu ở nhà chồng, tôi ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ chồng mà ở nhà làm nội trợ, đúng là khổ sở đủ đường và liên tục bị bà mắng mỏ là ăn bám. Không chịu nổi cảnh bị chèn ép, tôi khéo léo tìm cách đi làm, dù mẹ chồng không thích nhưng vẫn phải chấp nhận vì tôi mang thu nhập về cho gia đình. Do có tư tưởng cổ hủ, hà khắc nên mẹ chồng cho rằng tôi là lười nhác nên nghĩ ra việc gì là bắt tôi phải làm ngay, không được chậm trễ. Tôi cũng vì chồng, vì con để mà cố gắng nín nhịn, chấp nhận số phận. Những mong một ngày nào đó mẹ chồng thay đổi suy nghĩ, nhận ra giá trị và tấm lòng của con dâu để mà thay đổi. Mỗi ngày tôi đều tự an ủi bản thân và toàn tâm, toàn ý cho nhà chồng. Tôi chưa có một đòi hỏi, than vãn gì trước mặt mẹ chồng. Cả năm tôi có thể làm tất cả mọi việc, chiều theo ý mẹ chồng nhưng chỉ dịp Tết là tôi muốn về nhà ngoại chơi một vài hôm cũng bị mẹ chồng tìm cách ngăn cản bằng mọi cách. Duy chỉ có năm đầu là bà cho vợ chồng tôi về Tết nhà ngoại đầu tiên để đi cảm ơn họ hàng đã giúp đỡ cho ngày cưới, còn lại đều tỏ ra khó khăn. Con dâu thất vọng khi mẹ chồng cấm cản về quê ngoại dịp Tết. Ảnh minh họa Năm nay cũng vậy, biết con dâu dự định về ngoại dịp Tết, mẹ chồng luôn bóng gió dịp Tết năm nay nhà nhiều việc, cỗ bàn liên miên… Khi mà tôi xin phép mẹ chồng để dịp Tết này về nhà bố mẹ đẻ, mẹ chồng nghe xong tỏ ra ngạc nhiên và sau đó tuyên bố: "Tết này ở nhà, không đi đâu hết. Cả năm có mấy ngày Tết, cô định bỏ mặc cái nhà này mà đi chơi à. Tôi nói trước, cấm được đi đâu dù chỉ là nửa ngày". Mẹ chồng cấm đoán khiến tôi hụt hẫng, nhưng không dám phản kháng. Nhưng tôi nín nhịn cũng nào được yên thân, từ hôm đó đến nay mẹ chồng luôn có thái độ ghét con dâu ra mặt. Bà đi đâu cũng kể lể, nói xấu con dâu vụng về, hay tìm cách đưa tiền về nhà ngoại… Trong khi tôi không phải là người như thế, cả năm mới về nhà ngoại được 1 - 2 lần, cũng chỉ quà cáp bố mẹ hộp bánh, gọi kẹo hay mua ít hoa quả. Bố mẹ tôi chỉ cần con cháu về là vui rồi, đâu có mong quà cáp, tiền nong. Tôi rất mệt mỏi với cách hành xử của mẹ chồng, không biết mình phải làm thế nào cho bà vừa lòng. Nhiều lúc tủi thân tôi đã nghĩ nhiều đến ly hôn, bởi ngay bản thân chồng tôi biết chuyện này cũng đứng về phe mẹ, cũng buông lời trách móc vợ. Tôi phải làm gì để mẹ chồng và chồng hiểu cho nỗi niềm của tôi vào mỗi dịp Tết về? Liệu tôi có nên tính đến nước ly hôn khi mà đã quá mệt mỏi? Theo Gia đình và xã hội