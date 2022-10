Mẹ chồng hỏi con dâu chuyện quỹ đen, đưa lời khuyên khiến con dâu bất ngờ

- Ôi, làm đàn bà, may mắn gặp phải người chồng hào phóng thoải mái muốn tiêu tiền kiểu gì tùy ý thì chả nói làm gì. Nhưng chẳng may gặp phải người ki bo kẹt sỉ như bố chồng con và chồng con thì phải có "quỹ đen" để có những việc mình cần dùng đến tiền mà không cần chồng phải biết. Như lúc bố con đau ốm thế kia, nếu con có "quỹ đen" thì đã chẳng phải nghĩ ngợi gì rồi đúng không nào. Nghe mẹ, phải để dành riêng cho mình một khoản, cần gì thì mua, cần gì thì tiêu. Mẹ thấy việc đó cũng chả có gì xấu, chẳng qua chồng thế nào thì vợ mới phải "dùng chiêu", chồng mà thoải mái thì ai hơi đâu cất giấu tiền riêng làm gì cho mệt.

Khi nghe mẹ chồng nói vậy tôi vô cùng bất ngờ. Tôi vẫn biết mẹ chồng xưa nay đối với tôi rất dễ tính, nhưng đến mức khuyên con dâu nên lập quỹ đen để cho nhà ngoại thì đúng là chuyện lạ.

Nhưng rồi càng nghĩ càng thấy mẹ chồng nói đúng. Bố chồng tôi cũng thuộc kiểu đàn ông "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", thậm chí tài chính trong nhà do ông cầm trịch thế nhưng tôi thấy mẹ chồng chẳng bao giờ bị túng quẫn vì tiền bạc. Mẹ nói: "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Sống với kiểu người nào thì phải tìm cách thích ứng với kiểu người ấy, làm sao cho mình thoải mái nhất".

Lâu nay tôi vẫn hay nghe người ta bàn tán chuyện vợ chồng có quỹ đen quỹ đỏ, lòng thầm nghĩ "đã vợ chồng rồi còn phải giấu giếm nhau kiểu đó thì sống mệt lắm", nhưng đúng là bạn sống như thế nào còn tùy thuộc vào việc bạn sống với ai. Và nếu vợ chồng có thế này thế kia thì là vì chuyện gì cũng có nguyên do của nó.

Theo Dân trí