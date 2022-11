Mẹ chồng hay so sánh tôi với người yêu cũ của chồng, vô tình thấy cảnh trên đường bà thay đổi thái độ

Mẹ chồng ngó ra cửa thì nhận định đó là My thật, vì bà còn nhớ cả biển số xe lẫn chiếc xe mà My hay đến nhà chơi hồi trước. Tuy nhiên cảnh tượng sau đó lại khá hỗn loạn. My bị 2 người phụ nữ đánh tới tấp trên đường, người thì túm tóc, người thì cầm điện thoại quay phim, nhìn qua đoán chắc là đánh ghen.

Chồng tôi chỉ nhìn chốc lát rồi nâng cửa kính lên, tiếp tục đi và ôn tồn nói với mẹ anh:

- Mẹ hiểu vì sao con không chọn My chưa? Nếu con lấy cô ta làm vợ, thì có khi cả nhà mình ra đê ở rồi đó. Cô ta không những ăn chơi mà còn lăng nhăng, vì vậy hồi đó con mới bỏ cô ta. Nghe đâu cô ta lấy chồng rồi mà vẫn cặp kè với một đồng nghiệp nam ở công ty và người này cũng có vợ con cả rồi, nên chắc lúc nãy My bị chị vợ kia đánh ghen đấy.

“Đấy bà sáng mắt ra chưa, cứ suốt ngày một My hai My, so sánh lung tung, con dâu tốt thì không biết trân quý. Từ nay về sau tôi cấm bà so sánh con dâu tôi với người khác, không là tôi mua nhà cho chúng nó ra ở riêng, để bà ở một mình đấy”, bố chồng tôi tiếp lời.

Mặt mẹ chồng thì buồn hiu, chuyến du lịch vẫn tiếp tục nhưng kể từ đó mẹ chồng không còn so sánh tôi với My hay với con dâu nhà người ta nữa. Bà vẫn hay soi mói tôi nhưng có vẻ như đã dễ tính hơn xưa một chút, tôi cũng chẳng trách mẹ vì đâu thể thay đổi trong ngày một ngày hai được mà đúng không? Tôi tin rồi dần dần bà cũng chấp nhận đứa con dâu là tôi thôi.

Theo Arttimes.vn