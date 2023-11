Mẹ chồng đột ngột cầm 300 triệu đến đòi sống cùng vợ chồng tôi

Tôi luôn cảm nhận mẹ chồng thương con cả hơn con thứ. Ngay cả chồng tôi cũng nhận xét như vậy. Anh nói từ bé, mẹ đã xem trọng anh trai hơn mình, cái gì tốt cũng để phần cho anh trai; còn anh chỉ dùng lại đồ đạc cũ của anh trai thôi. Anh trai đậu đại học, bố mẹ tổ chức tiệc mừng, mời bà con trong xóm đến dự. Khi chồng tôi đậu đại học, bà lại nói do anh may mắn. Những năm anh học đại học, bố mẹ cũng không chu cấp nhiều; tiền học phí và sinh hoạt là do anh tự kiếm được và nhận học bổng.