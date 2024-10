Mẹ chồng bị tai nạn, con dâu bật khóc ấm ức khi bà lấy lý do xung khắc tuổi để đổ lỗi

Mẹ chồng luôn tìm cách hà khắc, đổ lỗi cho con dâu chỉ vì lý do oái oăm kể cả việc bà bị xe va quệt phải. Tôi về làm dâu nhà chồng mà không được mẹ chồng yêu mến, hay đúng ra là bà tỏ rõ ghét con dâu. Trước khi đi làm dâu nhà chồng, tôi được mẹ và các chị của tôi dặn rất kỹ về bên đó là phải chăm chỉ, nhẫn nhịn và hết lòng vì nhà chồng. Tôi đã cố gắng mỗi ngày, không ngại bất cứ việc gì và luôn theo ý mẹ chồng. Ấy vậy mà mọi thứ đều không có tác dụng gì với mẹ chồng. Hồi còn yêu nhau, tôi đến nhà chơi và rất được mẹ chồng quý mến. Bà nói rằng tôi hợp tuổi với con trai bà, tôi xinh xắn, con nhà gia giáo… Được ủng hộ như vậy tôi vui lắm, tự tin cho một cuộc hôn nhân được mẹ chồng yêu mến. Kết hôn rồi, tôi vẫn có sự thiện cảm nhất định từ mẹ chồng. Nhưng rồi, càng ngày mẹ chồng càng tỏ ra khó tính, khó chịu với con dâu. Tôi không thể hình dung nổi mình lại khổ sở đến như vậy chỉ vì mẹ chồng thay đổi cách nhìn với tôi. Là con dâu một thời gian dài chứ có phải mới chân ướt chân ráo đâu, mà mẹ chồng xép nép từng chút một. Làm gì cũng bị bà phê bình, nhiếc móc khiến tôi rất khổ tâm. Nấu ăn là việc tôi cảm thấy sợ nhất, mẹ chồng chê bai thậm tệ trong bữa ăn. Mỗi khi có khách tới nhà chơi, mẹ chồng lại cố tỏ ra hai mẹ con yêu thương, quý mến nhau. Bà khen ngợi con dâu nhưng lại càng làm tôi thêm khổ tâm, những lời nói đó không thật lòng, là sự mỉa mai sâu cay. Bởi vì khi khách vừa về, bà lại thể hiện sự ghét bỏ con dâu, quát tháo con dâu mau dọn dẹp bàn uống nước, lau dọn nhà. Trách móc tôi có mấy việc cỏn con mà suốt ngày phải nhắc mới làm. . Con dâu bị mẹ chồng ghét chỉ vì lý do rất oái oăm. Ảnh minh họa Rồi tôi cũng đã biết được vì sao mẹ chồng lại trở mặt như vậy. Trong một lần bà không may đi chợ bị xe va quệt phải, chỉ trày xước và thâm tím ở chân. Nhưng mẹ chồng tỏ ra đau đớn, than thân trách phận: "Trước đây tôi may mắn, bình an lắm, chứ đâu có đen đủi, khổ sở như thấy này. Cũng tại con dâu xung tuổi, khắc tinh nên mới thế. Tôi cứ nghĩ hai vợ chồng nó hợp nhau nên cho cưới, chứ biết xung với tôi thế này thì tôi cho bỏ". Tôi nghe xong bật khóc vì ấm ức nhưng chẳng thể làm gì. Vậy là từ hôm đó trở đi, tôi là người để mẹ chồng đổ hết tiếng xấu, xui xẻo. Bà ốm đau, thậm chí không may mua phải hàng rởm, lỡ điều gì đó… là lỗi của con dâu. Tôi khổ sở, chịu đựng mà không biết phải làm gì để mẹ chồng không đổ lỗi. Rõ ràng bà vô lý, đổ oan cho con dâu bởi những thứ mê tín, lạc hậu. Mẹ chồng chỉ tin những lời mê tín bên ngoài rồi về nhà trách móc, đổ tội cho con dâu. Biết mẹ chồng không ưa, tôi cũng đã bàn với chồng để tìm cách ra ngoài ở riêng, trước mắt là thuê nhà, sau này tìm cách mua sau. Nhưng mẹ chồng cũng không đồng tình, bà cho rằng con dâu phải phụng sự nhà chồng. Dẫu có ở riêng, hay đi nước ngoài chăng nữa thì cũng là con dâu của bà. Sự khắc tuổi vẫn không thể nào thay đổi được. Những lời tuyên bố của mẹ chồng chẳng khác nào muốn tôi ly hôn và ra khỏi nhà. Tôi sống ở nhà chồng mà như người xa lạ, bị hắt hủi. Tôi phải làm gì để mẹ chồng bỏ những suy nghĩ mê tín lạc hậu để yêu thương con dâu? Tôi có nên gây sức ép để chồng ra ngoài ở riêng hoặc là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội